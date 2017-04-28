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Турция и РФ достигли принципиальных договоренностей о покупке С-400

Армия и ОПК
28 апреля, 13:21 UTC+3

Переговоры по поводу цены и совместного производства ЗРК продолжаются

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Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия достигли принципиальных договоренностей по вопросу покупки систем С-400 и ведут переговоры по теме цены и совместного производства. Об этом сегодня заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы продолжаем переговоры по всем темам, связанным с С-400, в том числе по совместному производству, цене. Принципиально мы договорились, но по техническим вопросам сказать ничего не могу", - цитирует министра газета "Миллиет".

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