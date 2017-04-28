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Спецоборудование, документация и оружие с затонувшего судна "Лиман" доставлены в Крым

Армия и ОПК
28 апреля, 14:45 дата обновления: 28 апреля, 14:54 UTC+3

Все члены экипажа корабля также уже находятся на полуострове

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Все съемное спецоборудование, документация, оружие сняты с корабля "Лимана" и доставлены на базу Черноморского флота в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Сообщается, что все члены экипажа корабля также уже находятся на полуострове.

В ведомстве отметили, что благодаря мужеству и грамотным действиям экипажа при борьбе за живучесть, "корабль получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения оставался на плаву почти 3 часа".

Исследовательское судно "Лиман" Черноморского флота затонуло в четверг, 27 апреля, в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения с грузовым судном Youzarsif-Н, шедшим  под флагом Того. Экипаж был эвакуирован с "Лимана" турецкой береговой охраной.

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