Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схеме

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КРАСНОЯРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Минобороны России совместно с гражданскими вузами разработает единую процедуру проведения сборов для слушателей военных кафедр высших учебных заведений в этом году. Об этом сообщил начальник 2-го управления Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Юрий Бобров.
"Надо создать единые условия и процедуру проведения сборов", - сказал Бобров, подводя итоги конференции Всероссийской научно-практической конференции, посвященной военной подготовке в гражданских вузах.
Он подчеркнул, что "по итогам работы было принято решение о проведении ежегодных конференций на базе гражданских вузов по России". По словам генерала, на них военные и специалисты гражданских вузов будут обсуждать вопросы совершенствования обучения студентов по программам подготовки рядовых, сержантов и офицеров запаса.
Бобров отметил, что еще одним актуальным вопросом конференции стало воспитание молодых кадров. Военные предложили гражданским вузам взять шефство над отрядами "Юнармии". "На сегодняшний день гражданским вузам с военными кафедрами следует взять шефство над региональными подразделениями юнармейцев. Необходимо организовывать работу гражданских вузов с региональными движениями и оказывать помощь, - подчеркнул начальник управления.
В двухдневной конференции, которая прошла на базе Сибирского федерального университета, приняли участие более 150 представителей военных кафедр гражданских вузов и специалисты Минобороны РФ.