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ВКС России проверили готовность к защите от перспективных средств нападения

Армия и ОПК
28 апреля, 17:26 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Проверка подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки

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Главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев

Главнокомандующий Воздушно-космических сил Виктор Бондарев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и еще около 50 самолетов и вертолетов приняли участие в контрольной проверке объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил России. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач в установленные сроки и защите наших объектов от существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения", - сказал он.

В рамках проверки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали перебазирование на оперативные аэродромы и условные пуски крылатых ракет воздушного базирования, а самолеты Ту-160 выполнили полеты на сверхзвуковой скорости.

Главнокомандующий уточнил, что экипажи истребителей Су-27 совершили перехват воздушных целей, вертолеты провели пуски неуправляемых ракет и авиационных снарядов по наземным целям на полигоне. Помимо этого, расчеты подразделений ПВО отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушного противника, полеты которого имитировали экипажи Дальней, Военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

"Всего к проверке было привлечено более 50 воздушных судов, около 100 единиц техники зенитных ракетных и радиотехнических войск (системы С-400, С-300, комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции)", - перечислил Бондарев.

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