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Атомная субмарина "Вепрь" вернется в состав ВМФ после ремонта и модернизации до конца года

Армия и ОПК
29 апреля, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Во время ремонта на подлодке обновили бортовые системы и механизмы

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подводная лодка "Вепрь" проекта 971 до конца 2017 года будет возвращена в состав подводных сил ВМФ России после ремонта и модернизации. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"В рамках программы по поддержанию на должном уровне технического потенциала атомных подводных лодок существующих проектов судоремонтное предприятие "Нерпа", относящееся к центру судоремонта "Звездочка", до конца 2017 года передаст в состав подводных сил ВМФ многоцелевую атомную подводную лодку "Вепрь", - сказал Дыгало.

На подлодке были обновлены бортовые системы и механизмы. После испытаний "Вепрь" продолжит выполнять задачи в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок подводных сил Северного флота.

Атомная субмарина проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами.

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