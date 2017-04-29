Шойгу проинспектирует развертывание ракетной бригады С-300 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Красноярский край, где проинспектирует ход развертывания и обустройства зенитной ракетной бригады, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит". Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны заслушает командующего войсками Центрального военного округа о выполнении мероприятий боевой подготовки соединениями и частями, дислоцированными в регионе, а также о ходе строительства объектов военной и социальной инфраструктуры гарнизонов. Глава военного ведомства проинспектирует ход развертывания и обустройства зенитной ракетной бригады, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" в Красноярском крае, где в настоящее время завершается строительство объектов инфраструктуры соединения и одновременно ведется подготовка к заступлению на боевое дежурство", - сказали в Минобороны.

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В зону ее ответственности входит прикрытие стратегически важных государственных объектов в регионах Западной Сибири.

В начале апреля соединение успешно выполнило первые боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, где в ходе учений было задействовано свыше 100 единиц техники.