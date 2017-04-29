Проводившие разминирование Пальмиры российские саперы получили ведомственные награды

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российским саперам, выполнявшим задачи по гуманитарному разминированию Пальмиры, вручены ведомственные награды. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, церемония награждения военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ состоялась в субботу в подмосковном Нахабино.

"Сегодня в Международном противоминном центре состоялось торжественное награждение военнослужащих инженерных войск, прибывших после выполнения задач по гуманитарному разминированию города Пальмира на территории Сирийской Арабской Республики. Военнослужащим инженерных войск были вручены ведомственные награды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеров и солдат сводного отряда разминирования МПЦ ВС РФ поздравили заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, ветераны инженерных войск, представители духовенства, местных органов самоуправления, а также сослуживцы, родные и близкие.

Как говорится в сообщении военного ведомства, с 8 марта по 20 апреля в ходе разминирования в архитектурно- исторической части Пальмиры очищено 1514 гектаров территории, 140 км дорог, около 2000 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6609 взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройств. В общей сложности в процессе были задействованы более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ и 17 единиц специальной техники, а также кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

Пальмира была освобождена от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) 2 марта, а 10 марта в Генеральном штабе сообщили о прибытии в город первого отряда российских саперов, в состав которого вошли почти 200 человек.