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Очередной дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на Северном флоте

Армия и ОПК
29 апреля, 12:11 UTC+3 МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы

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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Очередной дивизион, оснащенный зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает Минобороны России.

"Новый комплекс обеспечит надежное прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы, а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска", - говорится в сообщении.

Дивизион пришел на смену комплексам С-300 "Фаворит". В конце прошлого года системы С-400 поступили на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО Северного флота.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Зенитная ракетная система С-400. Досье

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