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Минобороны РФ покажет посетителям форума "Армия-2017" ночной танковый бой

Армия и ОПК
29 апреля, 12:55 дата обновления: 29 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Отмечается, что в рамках выставки также выступят пилотажные группы из России, Китая, Турции, Индии и Швейцарии

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ проведет для посетителей международного военно-технического форума "Армия-2017" ночной динамический показ бронетехники с реальной стрельбой и поражением мишеней. Об этом в субботу сообщил заместитель начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В этом году на форуме "Армия-2017" в рамках наземного динамического показа мы планируем провести ночной показ военной техники. Практически сформирован замысел динамического ночного показа - это бой. Будем осуществлять трансляцию фактического поражения целей, все необходимые условия для зрителей будут созданы", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

Кроме того, в рамках выставки на озере Комсомольское пройдет дневной расширенный показ новой морской робототехники, добавил генерал.

Также Кордюков сообщил, что пилотажные группы из России, Китая, Турции, Индии и Швейцарии выступят в небе Подмосковья в рамках проведения форума.

"Мы ожидаем наличие в динамическом показе вооружения и военной техники от наших зарубежных коллег. В том числе министерством обороны проводится сейчас работа по участию в форуме пилотажных групп Китайской Народной Республики, Республики Индия, Швейцарской Конфедерации, Турецкой Республики ", - сказал он.

Генерал отметил, что от российских Воздушно-космических сил будут участвовать несколько пилотажных групп.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке "Патриот".

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