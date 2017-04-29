Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспедиция Минобороны подняла танк Stuart времен войны со дна реки Дон

Армия и ОПК
29 апреля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Со дна в районе поисковых работ также извлечена башня и фрагменты немецкой самоходно-артиллерийской установки StuG III

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4222648.stepNow *12 +1}} - 11 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4222648.sliderLength-1}}
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Выбор редакции
Интерьер Воронцовского дворца
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца 29 апреля, 10:00
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО 28 апреля, 22:27
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию 28 апреля, 16:39
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II 28 апреля, 15:45
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда 28 апреля, 13:29
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза 28 апреля, 12:37
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4222648'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4222648'].sliderLength - 1}}
+
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Экспедиция Минобороны РФ подняла со дна реки Дон в Воронежской области танк времен Великой Отечественной войны Stuart, который поставлялся в СССР по ленд-лизу из США. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Экспедиция Минобороны осуществила подъем танка Stuart со дна реки Дон районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области. Военные инженеры Западного военного округа приступили к операции по извлечению боекомплекта, а ранее в целях инженерного обеспечения экспедиции Минобороны России по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники военнослужащие извлекли более 20 противотанковых мин и снарядов различного калибра", - сказали в министерстве.

Отмечается, что со дна в районе поисковых работ также извлечена башня и фрагменты немецкой самоходно-артиллерийской установки StuG III (Sturmgeschütz). В настоящее время специалисты начали подъем трактора С-65 "Сталинец".

Подъем техники обеспечивает экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины, выделенной из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа. В экспедиции задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны и подмосковного парка "Патриот", военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны, волонтеры и предприятие подводно-технических работ "Петр".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
2
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
3
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
4
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
7
В Минске задержан один из оппозиционных лидеров Статкевич
Темы дня
Загрузка...
Реклама