Экспедиция Минобороны подняла танк Stuart времен войны со дна реки Дон

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Экспедиция Минобороны РФ подняла со дна реки Дон в Воронежской области танк времен Великой Отечественной войны Stuart, который поставлялся в СССР по ленд-лизу из США. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Экспедиция Минобороны осуществила подъем танка Stuart со дна реки Дон районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области. Военные инженеры Западного военного округа приступили к операции по извлечению боекомплекта, а ранее в целях инженерного обеспечения экспедиции Минобороны России по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники военнослужащие извлекли более 20 противотанковых мин и снарядов различного калибра", - сказали в министерстве.

Отмечается, что со дна в районе поисковых работ также извлечена башня и фрагменты немецкой самоходно-артиллерийской установки StuG III (Sturmgeschütz). В настоящее время специалисты начали подъем трактора С-65 "Сталинец".

Подъем техники обеспечивает экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины, выделенной из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа. В экспедиции задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны и подмосковного парка "Патриот", военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны, волонтеры и предприятие подводно-технических работ "Петр".