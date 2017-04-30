Минобороны РФ открывает раздел официального сайта о деятельности Экспедиционного центра

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило об открытии нового раздела своего официального сайта о деятельности Экспедиционного центра.

"Новый раздел познакомит пользователей с основными направлениями и результатами работы Минобороны России по реализации экспедиционных проектов. Для максимально полного информирования посетителей в разделе доступна интерактивная карта России, с помощью которой они смогут получить представление о географии, составе и целях более 20 экспедиций, запланированных военным ведомством на 2017 год", - говорится в сообщении Минобороны.

Наиболее масштабными из них станут комплексная экспедиция по поиску и идентификации линейных кораблей петровской эпохи (предположительно линкоров "Портсмут" и "Лондон") в акватории Финского залива, подводная поисковая экспедиция "Дорога жизни" в акватории Ладожского озера, комплексная экспедиция к предполагаемому месту гибели полярной экспедиции под руководством В. А. Русанова в 1913 году (Карское море), рекогносцировочные экспедиции по обнаружению объектов военно-технической истории и фортификации в Смоленской и Калужской областях, комплексная экспедиция по эвакуации (подъему) объектов военно- технической истории в Воронежской области.

В разделе представлена стратегия развития Экспедиционного центра на период до 2022 года, в число основных проектов которой войдут комплексная долгосрочная экспедиция по изучению и паспортизации исторических объектов военной фортификации XIX-XX веков на территории России (2017-2022 гг.), всероссийская детско-юношеская патриотическая экспедиция "Моя Родина - Россия" и ряд других.

Региональные экспедиционные центры уже сформированы в Санкт-Петербурге, Североморске, Самаре, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и Владивостоке.

Планируется, что в разделе будет размещаться текстовая информация и подробные мультимедийные отчеты, фото- и видеоинформация о проведении и результатах каждой из экспедиций.

В апреле 2017 года Экспедиционным центром завершена уникальная комплексная экспедиция к Северному полюсу. Опубликованный в новом разделе отчет о ее проведении рассказывает о результатах исследований и экспериментов, проведенных в экстремальных арктических условиях.