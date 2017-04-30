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Боевые пловцы обследовали место базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке

Армия и ОПК
30 апреля, 6:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

После этого пловцы отработали подводное ориентирование в темное время суток

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пловцы отряда специального назначения проверили районы базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели обследование бухт Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов. Также провели осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывчатых устройств и повреждений", - говорится в сообщении.

После обследования акватории бухты пловцы отработали подводное ориентирование в темное время суток и выполнили погружения на различные глубины.

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