Боевые пловцы обследовали место базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пловцы отряда специального назначения проверили районы базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели обследование бухт Авачинской губы на предмет возможных закладок и схронов. Также провели осмотр подводных частей и винторулевых групп кораблей на предмет обнаружения взрывчатых устройств и повреждений", - говорится в сообщении.

После обследования акватории бухты пловцы отработали подводное ориентирование в темное время суток и выполнили погружения на различные глубины.