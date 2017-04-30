Накопленный в Сирии опыт российских саперов хотят перенять иностранцы

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. За рубежом хотят перенять боевой опыт Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, полученный во время разминирования территорий в Сирии. Об этом сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Он рассказал, что боевики осваивают новую тактику минирования. "Ими сделан очень большой шаг вперед. Особенно в части использования электронных и радиосредств", - пояснил Ставицкий.
"Все это мы изучили в ходе выполнения задач, результат налицо. В плане боевого опыта это очень полезная командировка... уже сегодня нас просят обучить саперов других государств, как на нашей территории, так и на территориях своих государств", - сказал начальник войск.
"Я считаю, что на сегодняшний день российские саперы наиболее подготовленные саперы... Мы готовы передать свой опыт саперам других государств", - заключил генерал.
Он отметил, что Международный противоминный центр ВС РФ уже подготовил и экипировали около 250 сирийских саперов.
"Сегодня развернут филиал международного противоминного центра в городе Хомсе и мы готовим саперов для Сирийской Арабской Республики. Буквально вчера состоялся очередной выпуск (третий - прим. ТАСС). Около 250 саперов мы подготовили для них, в том числе и обеспечили нашими современными средствами поиска и защиты сирийских саперов", - сказал Ставицкий.