Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул вьетнамский порт Камрань

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит во вьетнамский порт Камрань, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с командующим 4-м военно-морским районом ВМС Вьетнама", - сказали в пресс-службе.

"Варяг" и "Печенга" отправились в дальний поход 1 апреля 2017 года. Во время плавания отряд совершит семь неофициальных визитов и деловых заходов в порты различных государств. Поход продлится более двух месяцев. Его основная цель - развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в рамках похода корабли зашли в порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины).

В июне 2014 года Камрань посетила эскадра Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна "Алатау".