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В состав ВМФ России в 2017 году войдет БДК "Иван Грен"

Армия и ОПК
2 мая, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В Минобороны также сообщили, что второй большой десантный корабль "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен" войдет в текущем году в состав Военно-Морского Флота России; на воду будет спущен БДК аналогичного проекта "Петр Моргунов". Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

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"Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 войдет в состав Военно-Морского Флота после завершения всех этапов испытаний. В настоящее время он находится на этапе заводских ходовых испытаний на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде", - уточнил представитель военного ведомства.

Дыгало отметил, что второй большой десантный корабль "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что корабль будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.

По словам начальника Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт более 10 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. Корабль имеет дальность плавания до 4000 миль, что позволит ему эффективно выполнять задачи в дальней морской зоне.

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