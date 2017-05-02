"Рособоронэкспорт" готов предложить Мексике боевые вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. "Рособоронэкспорт" предлагает силовым структурам Мексики большой ассортимент вертолетной техники российского производства. Об этом сообщил ТАСС начальник управления департамента маркетинговой деятельности компании Александр Денисов. Он возглавил делегацию "Рособоронэкспорта", участвовавшую в работе международной авиакосмической выставки FAMEX-2017 на авиабазе в штате Мехико.
"Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17 различных модификаций, - сказал Денисов. - В случае конкретной заинтересованности "Рособоронэкспорт" готов представить предложения и по боевым вертолетам, в том числе Ми-35 и Ми-28НЭ". Он добавил, что значительный интерес вызвали представленные на российской экспозиции вертолеты Ка-226 и "Ансат".
По словам Денисова, российская компания "полностью отдает себе отчет" в том, какую роль на местном рынке вооружений играют США.
"Но тут важно то, что "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует, - отметил он. - Поэтому мы уверены, что нам удастся не только закрепить достигнутые здесь результаты, но и расширить военно-техническое сотрудничество с мексиканскими партнерами".
На авиакосмической выставке, завершившейся 29 апреля, были представлены порядка 500 компаний из десятков стран мира.
Денисов также сообщил, что российская продукция военного назначения имеет достаточно высокие перспективы продвижения на мексиканском рынке.
"Рассчитываем на сотрудничество по авиационной и сухопутной тематикам, а также по вопросам поставки российского специального имущества для правоохранительных структур Мексики, - отметил Денисов. - Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества".
По словам Денисова, российской делегации удалось "очень хорошо поговорить" с представителями мексиканской стороны о текущих и перспективных проектах. "Мы удовлетворены результатами этих встреч", - добавил он.
Участие в FAMEX-2017 позволило "Рособоронэкспорту" провести переговоры с представителями силовых структур ряда стран Латинской Америки.
"В эти дни состоялись очень интересные контакты с руководством силовых структур Мексики и других стран Латинской Америки, в том числе Гватемалы, Колумбии, Перу, Чили, - сказал Денисов. - Сразу ждать от выставки результатов в виде подписанных контрактов не стоит, хотя она нам понравилась, и мы рассчитываем в будущем участвовать в ней".
Денисов добавил, что к образцам продвигаемой в настоящее время российской продукции на этом рынке относятся "в основном техника для ВВС, сухопутных сил и сил охраны правопорядка".
"В частности, речь идет об автомобильной технике, это грузовики "Урал", "КамАЗ", в том числе представленный на выставке образец под названием "Горец-М", вертолеты типа Ми-17 и учебно-боевой самолет Як-130", - указал Денисов, добавив, что в целом перечень предлагаемых наименований "существенно шире".