Шойгу: новый закон о службе по контракту повысит качество комплектования войск

Cosco в I квартале рассчитывает получить чистую прибыль объемом $37,7 млнТранспорт 2 мая, 12:58
ХК "Авангард" обменял Бурдасова в ЦСКА на Кугрышева и КошелеваСпорт 2 мая, 12:56
Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в СофииСпорт 2 мая, 12:47
Четверо россиян претендуют на посты в комитетах Международной федерации конного спортаСпорт 2 мая, 12:34
ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полицииМеждународная панорама 2 мая, 12:32
Ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статейНаука 2 мая, 12:29
ПГК в I квартале 2017 года увеличила погрузку в крытых вагонах из Западной Сибири на 19%Транспорт 2 мая, 12:24
Фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет 7-11 июня в ЦВЗ "Манеж"Новости партнеров 2 мая, 12:23
Минздрав объяснил разницу тарифов ОМС на медицинскую помощь в регионахОбщество 2 мая, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Закон о возможности гражданам со средним профессиональным образованием проходить контрактную службу вместо службы по призыву повысит качество комплектования войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он напомнил, что 21 апреля был принят закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее такое право было предоставлено только лицам с высшим образованием.
"Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учетные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооруженных сил гражданскую специальность", - заявил Шойгу.
Министр отметил, что уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.
"Прошу главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона", - добавил Шойгу.