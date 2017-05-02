Шойгу: новый закон о службе по контракту повысит качество комплектования войск

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Закон о возможности гражданам со средним профессиональным образованием проходить контрактную службу вместо службы по призыву повысит качество комплектования войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он напомнил, что 21 апреля был принят закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее такое право было предоставлено только лицам с высшим образованием.

"Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учетные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооруженных сил гражданскую специальность", - заявил Шойгу.

Министр отметил, что уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.

"Прошу главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона", - добавил Шойгу.