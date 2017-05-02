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На четырех объектах "Красмаша" модернизированы технологические линии

Армия и ОПК
2 мая, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Предприятие является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Модернизация технологических линий завершена на четырех объектах Красноярского машиностроительного, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

"Еще один проект, который находится на постоянном контроле Министерства обороны, связан с модернизацией технологических линий акционерного общества "Красмаш". Фактически в круглосуточном режиме осуществляется контроль за качеством и своевременностью проведения работ. На сегодняшний день они выполнены на четырех объектах "Красмаша", - сказал Шойгу.

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Он отметил, что налажено тесное взаимодействие Красноярского машиностроительного завода с Национальным центром управления обороной и госкорпорацией "Роскосмос". "Надеюсь, что набранный темп позволит успешно завершить создание и модернизацию оставшихся объектов в установленные сроки", - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, на совещании обсудят вопрос разработки космических аппаратов. "На селекторном совещании 10 января мы обсудили сроки создания и запуска аппарата, а также определили меры по решению ряда проблемных вопросов. Сегодня заслушаем, как изменилась ситуация на предприятии за прошедшие четыре месяца", - сказал глава военного ведомства.

АО "Красмаш" ("Красноярский машиностроительный завод") является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон". По данным открытых источников, предприятие занимается производством новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

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