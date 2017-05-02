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Сенаторы предложили закрепить в законе психологический отбор при призыве в армию

Армия и ОПК
2 мая, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В настоящее время проведение подобных мероприятий при призыве в армию федеральным законодательством не предусмотрено

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет в законе проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве в армию.

"Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Министерством обороны РФ", - говорится в документе, размещенном в думской электронной базе данных. Задачами ППО при призыве на военную службу "являются определение профессиональной пригодности граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на воинских должностях, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и распределению по воинским должностям", отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время проведение мероприятий по ППО граждан при призыве в армию федеральным законодательством не предусмотрено. Они осуществляются в соответствии с руководством по ППО в Вооруженных силах РФ, утвержденным приказом министра обороны.

По словам сенаторов, законодательное закрепление указанной нормы направлено на "достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально- психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности".

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