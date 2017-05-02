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В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почте

Армия и ОПК
2 мая, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Авторы документа уверены, что такая мера позволит сократить число людей, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты.

"Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета", - говорится в пояснительной записке, размещенной в думской базе данных. В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.

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Как отмечают разработчики, в период призывных кампаний 2016 года военкоматы не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных в армию. "Для сокращения количества граждан указанной категории законопроектом предлагается также направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.

При этом повестки, направленные по почте, "будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю".

"В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности", - считают сенаторы.

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