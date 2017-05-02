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Сенаторы предлагают разрешить многодетным отцам добровольно вступать в военный резерв

Армия и ОПК
2 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

По словам авторов инициативы, это предложение связано с указом президента России от 2012 года "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий многодетным отцам и уволенным в запас военным в течение двух лет с момента увольнения добровольно поступать в армейский резерв. Соответствующий документ с пояснительной запиской размещен в электронной базе нижней палаты.

Как отмечают авторы инициативы, данное предложение связано с указом президента РФ от 2012 года "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ", в соответствии с которым ведется работа по созданию новой системы подготовки и накоплению мобилизационных людских ресурсов Вооруженных сил (ВС). Целью создания такой системы, пишут сенаторы, "является обеспечение гарантированного доукомплектования ВС в установленные сроки военнообученными мобилизационными людскими ресурсами как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций".

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, эксперимент по внедрению новой системы проводится с 2016 года. В целом, признают авторы инициативы, существующая нормативная правовая база обеспечивает правовые и организационные основы резерва. "Вместе с тем граждане, пребывающие в запасе и уволенные с военной службы в течение двух лет со дня увольнения в запас, а также имеющие трех и более несовершеннолетних детей, не могут поступить в резерв, так как в соответствии с действующим законодательством освобождены от военных сборов", - говорится в документе.

Сенаторы предлагают дать таким гражданам право добровольно вступать в мобилизационный резерв. "Принятие данного законопроекта позволит указанным гражданам поступать в резерв добровольно", - говорится в пояснительной записке.

Ранее сенаторы во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесли на рассмотрение законопроект, который закрепляет в законе проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве в армию, а также предложили разрешить службу в армии признанным ограниченно годными гражданам после повторного медицинского осмотра.

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