Минобороны: боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались и не снаряжались зарином

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и никогда не снаряжались зарином, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в котором говорится, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун были обнаружены осколки советской авиабомбы ХАБ-250. Авторы доклада предполагают, что сирийская авиация сбросила на Хан-Шейхун ХАБ-250 с зарином.

"Во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века. Во-вторых, никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет. Их заправка осуществлялась через специальное боковое отверстие в корпусе. В-третьих, боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы.

Официальный представитель Минобороны отметил, что за месяц после инцидента в Хан-Шейхуне не побывал ни один эксперт из Организации по запрещению химоружия или из западных стран. "Ни представители США, ни кричавшие о "химической атаке" Великобритания и Франция так и не могут представить публике или в Организацию по запрещению химоружия ничего конкретного. Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе", - заявил Конашенков.

При этом, по его словам, местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, "по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса цементным раствором". "На этом фоне появление псевдосенсационного расследования этой самой воронки так называемыми экспертами правозащитной организации Human Rights Watch с обнаружением там (спустя месяц) уже фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 "со следами зарина" вряд ли должно удивлять. Примечательно, что главным "доказательством" у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве", - добавил представитель российского военного ведомства.

"Только прибытие и работа в Хан-Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину происшедшего 4 апреля. И чем больше западные страны будут препятствовать этому, тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных", - заключил Конашенков.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.