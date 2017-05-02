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Сенатор Озеров: электронная повестка в военкомат должна быть равноценна обычной

Армия и ОПК
2 мая, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Также предлагается направлять повестки заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Отправка повестки по электронной почте должна быть равносильна вручению ее в руки призывнику, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее во вторник группа сенаторов во главе с Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет использовать электронную почту для оповещения граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность.

Также для сокращения числа уклонистов предлагается направлять гражданам повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу.

"Если доставлено по электронной почте сообщение, то ответственность (получатель) будет нести такую же, как если вручили в руки или получили его уполномоченные лица (родители, опекуны)", - сказал Озеров. "Ничего тут революционного я не вижу", - отметил сенатор. Он привел в качестве примера случай теннисистки Марии Шараповой, которая заявляла, что не увидела в электронной почте письма о запрете употребления мельдония, однако была наказана.

"Что по повестке, которую вам вручили в руки, что по повестке, которую вам направили с уведомлением, если мы говорим о привлечении к ответственности, то это происходит только в судебном порядке. Если гражданин докажет, что украли (его электронную почту - прим. ТАСС) и так далее, а это доказуемо, то он нести ответственность не будет. Но если будет доказано, что он электронной почтой пользовался и до, и после, то это основание (для привлечения к ответственности за уклонение от призыва - прим. ТАСС)", - рассказал Озеров.

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