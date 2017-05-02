Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский военный советник погиб в Сирии в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - сообщило военное ведомство.
Последний раз подобный инцидент имел место 20 апреля. Тогда в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов.
Известно, что при нападении российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием Бордов был представлен к государственной награде посмертно.