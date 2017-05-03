Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные медики принимают в Алеппо до 200 пациентов в сутки

Армия и ОПК
3 мая, 8:07 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 3, мая. /ТАСС

Как сообщили журналистам в Минобороны, многие пациенты обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны РФ, которые работают в сирийском Алеппо, освобожденном от боевиков, принимают до 200 пациентов в сутки, в том числе раненных в ходе боевых действий и обстрелов террористов.

"Очень много пациентов обращаются с минно-взрывными ранениями и их последствиями. Мы удаляем инородные тела, последствия огнестрельных ранений, пули, осколки", - сказал журналистам заместитель начальника МОСН Валерий Гаспарян.

Персонал российского госпиталя - больше 100 человек, это высококлассные специалисты, за плечами которых колоссальный опыт, полученный в том числе и в горячих точках. Для многих командировка в Сирию не первая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
2
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
3
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
4
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
5
Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Темы дня
Загрузка...
Реклама