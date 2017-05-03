Россия и Турция обсуждают проекты по совместному созданию вооружений

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский спецэкспортер вооружений компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") обсуждает с турецкими партнерами ряд проектов по созданию перспективных образцов оружия. Об этом сообщил заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров.

"Министерство национальной обороны республики (Турция - прим. ТАСС) интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", - приводит его слова пресс-служба компании.

Гончаров добавил, что "Рособоронэкспорт" с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники.

В пресс-службе также сообщили, что компания выступает организатором единой российской экспозиции на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая. Главой российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, делегацию "Рособоронэкспорта" возглавит Гончаров.

В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие "Рособоронэкспорт" и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" на своем стенде 521 в павильоне номер пять предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов Вооруженных сил.

Спецэкспортер планирует реализовать "на полях" IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, Вооруженных сил и бизнес- сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.