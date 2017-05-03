В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Цифровая модель перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) уже создана. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор - вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

"Весь мир идет по линии оцифровки систем, моделирования авиационных комплексов, которые позволяют не просто получить некий чертеж, а работать с цифрой на протяжении всего жизненного цикла: от создания цифровой модели до эксплуатационных характеристик или систем. Мы тоже идем по этому направлению. Цифровая модель есть, и более того - ОАК перешла на единую информационную систему", - сказал Коротков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, единая информационная система помогает инженерам и конструкторам, работающим, например, в компании "Туполев", делиться идеями с коллегами из других предприятий корпорации. "Неважно, "Туполев" это, "Сухой" или "МиГ", все работают в одном информационном пространстве. Отряд инженеров-конструторов, который есть на предприятиях, работает не только на себя, но и работают на те предприятия, которые входят в ОАК", - пояснил генконструктор.

Ранее источник в российской "оборонке" сообщил ТАСС, что в компании "Туполев" уже создан полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов.

ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации - российский стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией "Туполев". Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс").

Первоначально предполагалось, что самолет начнет поступать в войска в 2023-2025 годах, первые испытательные полеты намечались на 2019-2020 годы. Позже стало известно, что создание бомбардировщика сдвигается из-за возобновления серийного выпуска Ту-160.

Как сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, самолет может совершить свой первый полет в 2025-2026 году и пойти в серию в 2028-2029 году.