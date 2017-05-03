Испытания Т-50 с новым двигателем начнутся в ближайшее время

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Основной двигатель для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА/Т-50) уже практически создан, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
"Сегодня практически уже создан и начнутся в ближайшее время испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолета. Определенные работы конструкторскими бюро ведутся. Мы непосредственно вместе с ними над этими проектами работаем", - сказал он.
Сообщалось, что Т-50 с новым двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 года. Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".
По сравнению с истребителями предыдущих поколений Т-50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению заметности двигателя обеспечивают низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Это позволяет значительно повысить боевую эффективность в работе как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.