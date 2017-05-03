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В СФ хотят обязать студентов вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Армия и ОПК
3 мая, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

По действующему законодательству граждане обязаны состоять на воинском учете только по месту жительства или по месту пребывания

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает студентов вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Документ размещен в думской электронной базе данных.

По действующему законодательству граждане обязаны состоять на воинском учете только по месту жительства или по месту пребывания. "Однако, как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства", - отмечается в пояснительной записке.

В результате такие студенты "не могут быть поставлены на воинский учет и не призываются на военную службу в случае, если они лишаются права на получение отсрочки от призыва на военную службу (по окончании вуза, отчисления из вуза или лишения государственной аккредитации соответствующей образовательной программы)", констатируют сенаторы.

Поправки требуют от указанных граждан "вставать на воинский учет по месту их фактического проживания". Порядок постановки их на воинский учет (на основании справки с места учебы или места работы) будет определяться постановлением правительства РФ.

По мнению сенаторов, законопроект "обеспечит качество и достоверность воинского учета, а также увеличение возможности по призыву граждан на военную службу".

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