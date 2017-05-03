Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне

Армия и ОПК
3 мая, 17:49 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Он (механизм взаимодействия) не может не работать, контакт настолько тесный, что мы не можем не работать, - сказал министр. - У нас контакты на рабочем уровне были и продолжают быть".

По его словам, "здесь в первую очередь мы опираемся на то, что необходимо обеспечить безопасность наших пилотов, естественно всех тех, кто работает в этом небе". Шойгу отметил, что воздушный режим стал жестче, "раньше был своего рода уведомительный характер, сегодня он иной, сегодня он запросный". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-турецкие отношения
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
4
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
5
В ЦИК РФ напомнили, что осужденные по тяжким статьям не могут баллотироваться
6
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама