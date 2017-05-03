Шойгу: контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Он (механизм взаимодействия) не может не работать, контакт настолько тесный, что мы не можем не работать, - сказал министр. - У нас контакты на рабочем уровне были и продолжают быть".
По его словам, "здесь в первую очередь мы опираемся на то, что необходимо обеспечить безопасность наших пилотов, естественно всех тех, кто работает в этом небе". Шойгу отметил, что воздушный режим стал жестче, "раньше был своего рода уведомительный характер, сегодня он иной, сегодня он запросный".