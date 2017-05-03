Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. США за счет своей системы ПРО способны нанести по России внезапный ядерный удар, заявил на прошедшей в конце апреля VI Московской конференции по международной безопасности заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. Почему удар может стать для РФ внезапным рассказал ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В докладе Познихир заявил, что "нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации".

Можем не увидеть

Как пояснил Мураховский, внезапность может быть обеспечена за счет того, что США высокоточным оружием уничтожат наземный компонент российской системы предупреждения о ракетном нападении. Эта система должна обнаруживать запуски межконтинентальных баллистических ракет во время ядерного удара. За счет этого также будет существенно ослаблен ответный удар России.

"Крылатые ракеты, которые могут быть смонтированы на объектах ПРО в Румынии и Польше, а также размещены на кораблях, будут иметь обычную часть. Ими будет наноситься удар, например, по объектам предупреждения о ракетном нападении России, также они ударят по объектам стратегических ядерных сил на территории европейской части России, по их системам боевого управления, по местам базирования. За этим первым неядерным ударом, который и "ослепит" нас, и позволит существенно снизить ответный потенциал, возможен массированный ядерный удар с территории США с целью обезоруживания России", - рассказал эксперт.

Ударный потенциал крылатых ракет США в Европе и на кораблях именно "скрытый", добавил Мураховский, так как невозможно определить, какая именно ракета стоит в данный момент в установке ПРО США.

"Речь идет об универсальных пусковых установках Mk-41. В них можно ставить кроме противоракет и крылатые ракеты типа "Томагавк". Что там именно стоит - российский Генштаб не будет знать", - отметил специалист.

Тысяча "Томагавков"

Познихир также отметил, что потенциально на кораблях ПРО США может быть развернуто более тысячи крылатых ракет "Томагавк", а патрулирование кораблей ПРО в акваториях Черного и Балтийского морей представляет угрозу для объектов в европейской части России.

В начале апреля США в очередной раз показали крылатые ракеты в действии. Американские эсминцы нанесли удар 59 ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. В итоге были уничтожены, по данным Минобороны РФ, шесть сирийских самолетов, а взлетно-посадочная полоса базы осталась целой.

По мнению Мураховского, эта атака - "не самый умный ход с военной точки зрения", так как подобные ракеты должны "работать" по более важным целям. Они нужны для прорыва ПВО, нарушения управления и связи войск, нарушения боеспособности вооруженных сил противника.

"Такие крылатые ракеты с большой дальностью работают по командным пунктам, узлам связи, РЛС систем предупреждения о ракетном нападении, ключевым объектам инфраструктуры, уничтожение которых позволяет вывести из строя транспортную систему страны (это, например, мосты через широкие водные преграды, железнодорожные узлы). Также целями для крылатых ракет являются ядерные и обычные электростанции, обеспечивающие энергией крупные объекты военной и гражданской промышленности, наземные средства космической связи и управления космическими группировками. Также это штабы вооруженных сил, оперативного и оперативно- стратегического уровня", - рассказал эксперт.

"При целевом использовании тысяча ракет ("Томагавк" - прим. ТАСС) для России - серьезная угроза", - считает Мураховский.

Специалист отметил, что применение "Томагавков" в Афганистане и Сирии - это больше способ отработать технологию и потренировать войска США. "Более характерно применение таких средств против Ирака в 2003 году. Там основными объектами как раз являлись более важные цели, чем укрытия для самолетов, и они входили в приведенный мной перечень. В Ираке, использовав около 700 ракет, американцы практически ликвидировали систему ПВО и разрушили единую систему связи и энергопитания страны. Иракская армия лишилась коммуникаций и средств ПВО, а затем подвергалась ударам обычной авиации", - сказал Мураховский.

Что создаст Пентагон к 2020 году

По данным Генштаба российских Вооруженных сил, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Поступление в Вооруженные силы первых таких комплексов планируется в 2020 году.

Речь идет о гиперзвуковых ударных аппаратах, отметил Мураховский. "Речь идет о том аппарате, который американцы испытывают, он уже выходил в ближний космос. Это гиперзвуковое ударное средство разгоняется обычным носителем в атмосфере, а затем в высоких слоях атмосферы и на границе с космосом этот аппарат на гиперзвуке способен преодолевать большие расстояния. Существующими средствами ПВО такие изделия не перехватываются", - рассказал эксперт.

Он указал, что для перехвата таких аппаратов требуется противоракета с сопоставимой энергетикой, она должна по меньшей мере развивать такую же скорость.

"Существующие противоракеты для уничтожения МБР (межконтинентальная баллистическая ракета - прим. ТАСС), которые не маневрируя падают по баллистике, получаются огромными. Можно посмотреть на развернутые на Аляске ракеты американской системы GBI - их масса составляет порядка 13 тонн, а длина - более 12 метров. А гиперзвуковой аппарат, о разработке которого говорится, может еще и маневрировать как по высоте, так и по направлению, он летит не по баллистической траектории. Требуется еще более высокая энергетика на средствах перехвата, чтобы его остановить", - рассказал Мураховский, отметив, что ему подобные средства перехвата не известны.

Что может противопоставить Россия

Познихир в докладе на VI Московской международной конференции по безопасности не касался темы противодействия системе ПРО США.

Он лишь отметил, что "Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на предотвращение нарушения существующего баланса сил в области стратегических вооружений и минимизацию возможного ущерба безопасности государства в результате дальнейшего наращивания возможностей ПРО США".

Мураховский отметил, что "военным специалистам известно, что на такие объекты (системы ПРО - прим. ТАСС) США будут нацелены как обычные средства России, так и, возможно, ядерные".

"Например, эти объекты находятся в зоне досягаемости российских крылатых ракет морского базирования, которые размещены на кораблях. И в зоне досягаемости оперативно- тактических ракетных комплексов типа "Искандер-М", - сообщил эксперт.