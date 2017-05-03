Песков: тема поставок С-400 Турции затрагивалась на переговорах Путина и Эрдогана

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Тема поставок С-400 Турции затрагивалась на переговорах президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана.

"Тема затрагивалась, как и другие вопросы, связанные с ВТС, - сказал Песков. - Обсуждение в плане военно-технического сотрудничества шло в позитивном ключе".

Переговоры по этой теме ведутся с зимы прошлого года, однако ничего конкретного власти не заявляют. Говорится лишь, что переговоры идут позитивно и перешли в завершающую фазу, но пока не достигли этапа подписания контракта.

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В конце апреля министр национальной обороны Турции Фикри Ышык предположил, что по итогам переговоров Путина и Эрдогана может быть принято "совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков лишь подтвердил ТАСС, что тема поставок С-400 может обсуждаться на встрече двух президентов в Сочи.

По данным некоторых близких к теме источников, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, в вопросе поставок С-400 есть определенные проблемы. Турция хочет получить наиболее выгодные условия, как по цене, так и по передаче части технологий и совместному производству некоторых частей этих ЗРК. Россия же пока хочет только продать комплексы, не нагружая контракт дополнительными условиями.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Турция и Россия достигли принципиальных договоренностей по вопросу покупки систем С-400" и ведут переговоры по вопросам цены и совместного производства. Министр добавил, что "Турция купит" российские ЗРК, и ей "нужно укреплять свои возможности ПВО". Он также добавил, что республика хотела бы купить ЗРК у НАТО, но страны альянса "не продемонстрировали движение в этом направлении".