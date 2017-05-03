Российский контрактник из Братска погиб в Сирии

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский военнослужащий по контракту из Иркутской области погиб в Сирии, сообщила администрация города Братска.
"Сегодня в Братске состоится прощание с Богданом Деревицким - военнослужащим из Братска, погибшим в Сирии... В Сирии он проходил военную службу по контракту", - говорится в сообщении на сайте администрации.
В настоящее время правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России проводят операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".