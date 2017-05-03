Комплексы "Бастион" и "Бал" показали на ночной репетиции Парада Победы в Калининграде

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КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", недавно поступившие на вооружение Балтийского флота, впервые были показаны сегодня в Калининграде во время ночной репетиции Парада Победы. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", развернутые на территории Калининградской области, проследовали в составе механизированной колонны из более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота", - сказал Мартов.
Вооружение флота на параде 9 мая в Калининграде будет представлено также бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", зенитными ракетными системами С-400 "Триумф", ракетными комплексами "Точка-М", береговыми противокорабельными комплексами "Редут", реактивными системами залпового огня "Град", зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия "Панцирь- С1", танками Т-72, боевыми машинами пехоты БМП-2. Эта и другая боевая техника участвовала в сегодняшней репетиции.
Также в Параде Победы в Калининграде примут участие 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств самого западного российского региона.