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Авиагруппа "Русские витязи" может получить второй состав

Армия и ОПК
4 мая, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Источник в авиационной отрасли сообщил ТАСС, что "подготовка летчиков на новых двухместных истребителях Су-30СМ пойдет значительно легче и быстрее"

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" может получить дублирующий состав. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

"Планируется, что у группы будет второй, дублирующий состав. Подготовка летчиков на новых двухместных истребителях Су-30СМ пойдет значительно легче и быстрее", - сказал собеседник агентства.

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Он не уточнил, сколько времени понадобится на обучение второго состава "Русских витязей".

Сейчас в основном составе авиагруппы летают пять пилотов: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, капитан Владимир Кочетов. Источник ТАСС сообщил, что сейчас подготовку к полетам в группе проходит еще один молодой летчик.

"Русские витязи" базируются в подмосковной "Кубинке". Авиагруппа была сформирована в 1991 году и на протяжении 25 лет летала на одноместных истребителях Су-27 и двухместных Су-27УБ. Осенью 2016 года группа была полностью укомплектована новыми сверхманевренными Су-30СМ и с 1 декабря начала тренировочные полеты на новом типе машин.

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