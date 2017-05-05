Российский барк "Крузенштерн" примет участие в дне рождения порта в Гамбурге

КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Российский учебный парусник "Крузенштерн" прибывает 5 мая в Гамбург (Германия), где примет участие в одном из крупнейших морских праздников в Европе, посвященном дню рождения городского порта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА), эксплуатирующей парусник.

"Парусник 5 мая прибывает в Гамбург по приглашению городских властей. Судно традиционно станет украшением торжеств", - сказали в пресс-службе, отметив что парусник откроет борт для посещения жителями города и туристами.

В немецком порту "Крузенштерн" проведет три дня и отправится в бельгийский Остенде, затем, ориентировочно 4 июня, вернется в Калининград, завершив первый рейс навигации 2017 года. На борту судна - 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства из Керчи, Астрахани, Санкт- Петербурга и Калининграда. В Калининграде их сменит новая команда практикантов.

Навигация 2017 года включает три учебных рейса и рассчитана до 22 октября. Парусник побывает в портах Нидерландов, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, на его борту пройдут морскую практику около 300 курсантов.

День рождения порта Гамбург отмечается в память о событиях 7 мая 1189 года, когда император Фридрих I Барбаросса предоставил городу право собирать таможенные пошлины с товаров, перевозимых по Эльбе, что сыграло важную роль в развитии порта и города.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна. Это последний в мире классический парусник. Судно используется в учебных целях, за 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль.