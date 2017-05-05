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Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами

Армия и ОПК
5 мая, 5:01 дата обновления: 5 мая, 5:06 UTC+3

В Минобороны РФ отметили, что представитель Командования воздушно-космической обороны США Эшли Пек назвал полет российских Ту-95 и Су-35 "профессиональным и безопасным"

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации 4 мая выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов, сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"4 мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", - говорится в сообщении.

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Летчики дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - подчеркивает Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве обратили внимание на заявление представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пека, который отметил, что "полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 около берегов Аляски был профессиональным и безопасным".

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