Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации 4 мая выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов, сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"4 мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", - говорится в сообщении.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - подчеркивает Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве обратили внимание на заявление представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пека, который отметил, что "полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 около берегов Аляски был профессиональным и безопасным".