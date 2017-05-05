Станции спутниковой связи на базе автомобиля "Тигр" поступят в войска в 2017 году

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Новые станции спутниковой связи "Лощина-ГУС" на базе бронеавтомобилей "Тигр" прошли госиспытания и поступят в войска во второй половине 2017 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) запустил серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе автомобиля спецназначения "Тигр-М СпН" в интересах Министерства обороны РФ. Разработка под кодовым названием "Лощина-ГУС", в отличие от станций предыдущего поколения, может работать в движении и не требует времени на развертывание", - сообщили в "Росэлектронике", отметив, что станции уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине 2017 года.

Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М СпН", защищен от различных помех и оснащен специальной антенной. При этом машина снабжена мобильным местом оператора, которое может быть вынесено далеко от станции без потери функции связи.

Станции разработаны красноярским НПП "Радиосвязь". Они должны обеспечить войска спутниковой связью с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть быстро развернуты в любой местности, они способны осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.

"Лощина-ГУС" может организовать высокоскоростной цифровой канал связи для видеоконференций, телефонную и факсимильную связь, а также передачу зашифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов "Глобус-1М", "Меридиан", "Сфера", "Благовест", "Ямал", "Экспресс-АМ".