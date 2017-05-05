"Рособоронэкспорт" готов сотрудничать с США по проектам, отвечающим интересам РФ

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский спецэкспортер вооружений компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готова сотрудничать с партнерами из США по тем проектам, которые отвечают интересам РФ. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что проект федерального бюджета США на 2017 год включает в себя ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". При этом уточнялось, что министр обороны США может временно откладывать ограничения, если по итогам консультаций с госсекретарем и директором нацразведки будет определено, что это соответствует жизненно важным интересам национальной безопасности США.