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Решение о покупке Египтом Ка-52К для "Мистралей" примут в мае 2017 года

Армия и ОПК
5 мая, 12:07 UTC+3 край) 5, мая. /ТАСС

Конкурсная процедура находится на завершающей стадии, отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

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Вертолет Ка-52К

Вертолет Ка-52К

© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая. /ТАСС/. Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" должно быть принято в мае 2017 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Конкурсная процедура находится на завершающей стадии. Я думаю, что в течение мая мы узнаем результат данного тендера. Мы, конечно, понимаем, что наша техника по летно- техническим характеристикам лучше, чем техника конкурентов", - сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что при положительном результате тендера, в котором участвует российская сторона с корабельными вертолетами Ка-52К, в конце мая 2017 года специалисты "Рособоронэкспорта" приступят к ценовым переговорам с Египтом.

Ка-52К является продолжением продуктовой линейки "морских" вертолетов, принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят вертолеты Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

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