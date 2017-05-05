Начальником войск РХБ-защиты стал генерал-майор Игорь Кириллов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России стал генерал-майор Игорь Кириллов. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, на этой должности он сменил генерал-лейтенанта Эдуарда Черкасова.

"В апреле 2017 года указом президента РФ Игорь Кириллов назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России", - сообщили в военном ведомстве.

Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м.

С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а осенью 2014 года был назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Женат. Имеет двоих сыновей. Награжден государственными и ведомственными наградами Минобороны РФ.