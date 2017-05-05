Российские военные обезвредили в Сирии смертника с 10 кг взрывчатки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Террорист-смертник был обезврежен в ходе доставки гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в район Восточной Гуты в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 кг взрывчатки и гранаты", - сказал он.

По словам Рудского, в Восточную Гуту направлялся 51-й грузовой автомобиль с продовольствием и медикаментами под охраной подразделений военной полиции Вооруженных сил России.

"Контроль безопасности колонны постоянно обеспечивали четыре беспилотных летательных аппарата", - добавил Рудской.