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Российские военные обезвредили в Сирии смертника с 10 кг взрывчатки

Армия и ОПК
5 мая, 16:43 дата обновления: 5 мая, 17:15 UTC+3

Как сообщили в Генштабе РФ, это произошло в ходе доставки гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в район Восточной Гуты

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Террорист-смертник был обезврежен в ходе доставки гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в район Восточной Гуты в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 кг взрывчатки и гранаты", - сказал он. 

По словам Рудского, в Восточную Гуту направлялся 51-й грузовой автомобиль с продовольствием и медикаментами под охраной подразделений военной полиции Вооруженных сил России.

"Контроль безопасности колонны постоянно обеспечивали четыре беспилотных летательных аппарата", - добавил Рудской.

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