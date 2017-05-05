ВКС России сосредоточат усилия на развитии наступления на восток от Пальмиры

Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 годаСпорт 5 мая, 17:57
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в КрымуПолитика 5 мая, 17:50
ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членстваСпорт 5 мая, 17:15
Долг памяти: "Бессмертный полк" прошел по центральной улице ХайфыОбщество 5 мая, 17:15
Нанесение резметки на газон началось на стадионе "Лужники"Спорт 5 мая, 17:14
Экспонаты непубличного музея маршала Жукова стали доступны жителям ЕкатеринбургаНовости Урала 5 мая, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Основные усилия Воздушно-космических сил (ВКС) России после подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал Рудской.
По его словам, основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков, а также освобождение северо-восточных территорий в провинции Алеппо вдоль реки Евфрат.
Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.
Зоны деэскалации будут созданы в четырех районах Сирии. Это провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии - Дераа и Эль-Кунейтра. На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.
С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.
Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.
Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".