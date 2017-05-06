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Спасательное судно "Академик Александров" 11 мая спустят на воду в Северодвинске

Армия и ОПК
6 мая, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководства Объединенной судостроительной корпорации

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" будет спущено на воду 11 мая на северодвинском предприятии "Звездочка". Об этом сообщил  Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"11 мая на северодвинском предприятии "Звездочка" состоится церемония вывода из эллинга (спуска на воду) новейшего спасательного буксирного судна "Академик Александров" проекта 20183 для Военно-Морского Флот (ВМФ). В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ России, руководства Объединенной судостроительной корпорации, представители администрации Архангельской области и Северодвинска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что головное судно проекта 20183, получившее в соответствии с приказом Главкома ВМФ название "Звездочка", передано в состав ВМФ России в 2010 году. Морской транспорт вооружения "Академик Ковалев" принят в состав Тихоокеанского флота в 2015 году и выполняет задачи в составе группировки на Камчатке. Четвертое судно "Академик Макеев" заложено в 2015 году и будет передано в состав ВМФ в 2018 году.

Наряду с выполнением широкого комплекса поисково- спасательных работ в морских и океанских акваториях судно "Академик Александров" предназначено для морской транспортировки крупногабаритной морской, военной и специальной техники, а также научно-исследовательского оборудования, уточняется в сообщении Минобороны. В ведомстве добавили, что главное командование ВМФ планирует в перспективе применять суда этого проекта для обеспечения действий группировок и отрядов боевых кораблей в дальней и ближней морских зонах.

Водоизмещение судна - 5400 тонн, скорость - 14 узлов, экипаж - 65 человек. На "Академике Александрове" предусмотрена взлетно-посадочная площадка для одного многоцелевого вертолета Ка-27. Ледовый класс судна Arc-5 позволяет самостоятельное плавание в однолетних арктических льдах при толщине до 0,8 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1 м - в летне-осеннюю. Район плавания не ограничен.

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