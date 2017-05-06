Новая подлодка "Краснодар" прибудет на Черноморский флот в июне

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Краснодар" переходит с Балтийского на Черноморский флот, как ожидается, к месту базирования она прибудет в июне. Об этом сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

СПЕЦПРОЕКТ Полное погружение: история подводного флота РФ Четыре поколения российских субмарин: от "Дельфина" до стратегических "Бореев" в спецпроекте ТАСС

"Подводная лодка "Краснодар", построенная для Черноморского флота, осуществляет в настоящее время переход с Балтийского на Черноморский флот. Сопровождает ее морской буксир "Виктор Конецкий" Балтийского флота. Ее прибытие к месту базирования ожидается ориентировочно в июне", - сказал Трухачев.

"Краснодар" - четвертая подводная лодка проекта 636.3. Три субмарины этого типа - "Новороссийск", "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" - уже пополнили состав Черноморского флота. В прошлом году ВМФ России получил пятую и шестую подлодки, "Великий Новгород" и "Колпино", которые пока не перешли на Черное море. Еще шесть таких субмарин планируется построить для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тысячи тонн, подводное достигает около 4 тысяч. "Варшавянки" вооружены в том числе крылатыми ракетами комплекса "Калибр".