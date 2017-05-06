В Минобороны РФ не зафиксировали боестолкновений сирийских войск с оппозицией

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В Минобороны России опровергли сообщения ряда западных СМИ о якобы имевших место боестолкновениях между правительственными войсками и оппозицией в провинции Хама после вступления в силу Меморандума о зонах деэскалации.
"К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная", - сообщили в российском военном ведомстве.
Вместе с тем, ночью 6 мая в провинции Хама в районе населенного пункта Зеллакият около 1 часа ночи мск сирийские правительственные войска подверглись обстрелу из стрелкового вооружения со стороны группы боевиков. Не открывая ответный огонь, турецкой стороне через российский Центр примирения был оперативно направлен запрос о принадлежности данных боевиков к террористическим формированиям или оппозиции.
После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формированиям "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) огневые точки террористов были подавлены.