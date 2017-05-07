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Президентский полк отмечает День части

Армия и ОПК
7 мая, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Президентский полк - элитная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) отмечает сегодня профессиональный праздник - День части. Однако никаких торжеств не запланировано, военнослужащие заняты повседневной работой.

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"Традиционно последние дни перед Днем Победы военнослужащие Президентского полка, участвующие в Параде, заняты усиленной подготовкой. Также военнослужащие подразделения обеспечивают подготовку, безопасность и правопорядок вместе с другими структурами", - пояснил в беседе с ТАСС официальный представитель ФСО Сергей Девятов. По его словам, командиры "в рабочем порядке" поздравят подчиненных с Днем части.

Президентский полк - элитная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей. В нынешнем году подразделению исполнился 81 год.

История части

Официальным днем рождения Президентского полка является 8 апреля 1936 года. В этот день был подписан приказ по гарнизону Московского Кремля, по которому Батальон особого назначения реорганизован в Полк специального назначения Управления коменданта Московского Кремля. Однако формирование полка началось еще в декабре 1918 года, когда к охране Московского Кремля по решению Совета народных комиссаров были привлечены пулеметные курсы, которые в феврале 1921 года были преобразованы в Первую школу красных командиров имени ВЦИК. В 1929 году при Школе создается учебный батальон, который в дальнейшем преобразуется в Батальон подготовки командиров взводов запаса. В октябре 1935 года полномочия по охране Московского Кремля передаются Батальону особого назначения.

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С тех пор полк несколько раз менял название, но его задачи сохранялись. С началом Великой Отечественной войны на воинские части комендатуры Кремля была возложена задача по охране и обороне Кремля, где находились Государственный Комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования. С 25 июня 1941 года полк переходит на режим усиленной охраны и обороны Кремля, на стене устанавливается круглосуточное дежурство боевых расчетов. Во время войны на фронт отправлены четыре группы снайперов полка, которые уничтожили 1,2 тыс. солдат и офицеров противника. Потери кремлевцев составили 97 человек. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

"Визитная карточка" Кремля

"Штаб-квартирой" Президентского полка является Арсенал в Московском Кремле. В распоряжении кремлевцев есть и несколько баз в Подмосковье. Службу в полку несут как контрактники, так и молодые люди по призыву. Набор идет в 48 регионах, главное требование - желание будущего новобранца, хотя он должен обладать и определенными внешними данными, например, иметь рост от 175 до 190 см. Как объясняют командиры, это связано с тем, что обязанность военнослужащих Президентского полка - быть на виду.

Так, кремлевцы стоят на "Посту номер один" у Могилы Неизвестного солдата, выстраиваются почетным караулом при встречах высоких иностранных гостей в Кремле, в теплое время года каждую субботу проводят торжественную церемонию развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля. При этом служба в Кремлевском полку довольно сурова: только боевая подготовка занимает 16 часов в неделю. Солдатам приходится не только нести караульную службу, но и учиться водить боевую технику, стрелять, отрабатывать приемы рукопашного боя и изучать тактику ведения современного боя.

В 2016 году президент России Владимир Путин наградил Президентский полк Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ "за заслуги в обеспечении безопасности государства".

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