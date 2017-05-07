В случае войны Латвию будут защищать 17,5 тысячи солдат

РИГА, 7 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия в случае войны может рассчитывать на 17,5 тысячи подготовленных солдат. Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны республики.

В соответствии с оборонной концепцией государства, Национальные вооруженные силы (НВС) республики насчитывают 17,5 тысячи солдат с военной подготовкой, в том числе 6,5 тысячи военнослужащих, находящихся на профессиональной службе, 8 тысяч земессаргов (народное ополчение) и 3 тысячи военнослужащих в запасе, отмечает Минобороны.

Кроме того, в запасе НВС числится 7655 солдат, проживающих как в Латвии, так и за рубежом. Республика поставила перед собой задачу к будущему году обучить и прикрепить к конкретному подразделению НВС 3 тысячи военнослужащих запаса.

В субботу в Латвию также прибыла боевая техника и экипировка Вооруженных сил Канады для подготовки развертывания в стране международного батальона НАТО.

В соответствии с принятым лидерами альянса на саммите в Варшаве в июле прошлого года решением, в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года будут размещены многонациональные батальоны НАТО. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тысячи человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат. Полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе.