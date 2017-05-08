Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами "Раптор"

Армия и ОПК
8 мая, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Новейшие противодиверсионные катера проекта "Раптор" вошли в состав Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

"В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта "Раптор", - говорится в сообщении.

На Черноморском флоте теперь восемь "Рапторов", которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.

Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.

Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина - порядка четырех метров. "Раптор" способен разгоняться до 50 узлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции
2
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
5
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
6
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая
7
Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах президента Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама