Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами "Раптор"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Новейшие противодиверсионные катера проекта "Раптор" вошли в состав Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

"В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта "Раптор", - говорится в сообщении.

На Черноморском флоте теперь восемь "Рапторов", которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.

Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.

Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина - порядка четырех метров. "Раптор" способен разгоняться до 50 узлов.