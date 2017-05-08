Десантный корабль "Королев" вернулся в Балтийск после похода в Средиземноморье

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КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Большой десантный корабль Балтийского флота (БФ) "Королев" возвратился в порт Балтийск Калининградской области после длительного похода в Средиземноморье, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"В дальний поход большой десантный корабль (БДК) "Королев" отправился из Балтийска - главной военно-морской базы флота - в ноябре 2016 года. За время плавания кораблем пройдено около 25 тыс. морских миль, совершен ряд деловых заходов в иностранные и российские порты. В походе экипаж корабля выполнил десятки учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море", - рассказал Мартов.
В военной гавани Балтийска состоялась торжественная церемония встречи БДК "Королев", а также танкера "Кола", который с 7 апреля 2017 года находился в походе в Северном море и в Атлантике, занимался материально-техническим обеспечением кораблей и судов ВМФ России в дальней морской зоне.
"Командира БДК "Королев" капитан 2-го ранга Андрей Колесников доложил командующему флотом вице-адмиралу Александру Носатову о решении поставленных перед экипажем задач в дальнем походе и готовности личного состава к выполнению новых приказов", - отметил Мартов.